Подросток, который сжёг 16-летнюю подругу в Прикамье, обжалует приговор Поделиться Твитнуть

Подросток, который в Пермском крае сжёг свою 16-летнюю знакомую, обжалует приговор, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свой источник. По данным портала, апелляции подали сам осуждённый, его родителями и адвокат.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

По версии следствия, девушка сначала была избита — получила от своего сверстника 12 ударов по голове тупым предметом. А потом он её сжёг. Сам обвиняемый утверждал, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2023 года. 13 марта в Октябрьском начался суд. 24 июня подростка приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии. Также суд взыскал в пользу родных погибшей 15 млн руб.

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