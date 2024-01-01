Зарина Ситдикова Пермский краевой суд 30 августа рассмотрит апелляцию на приговор подростку, сжёгшему свою подругу Судебное решение обжаловали сам осуждённый, его родители и адвокаты Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подростку из Октябрьского, которого признали виновным в убийстве 16-летней девушки, начнётся 30 августа. Об этом сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

По данным суда, судебное решение обжаловали сам осуждённый, его адвокаты и родители несовершеннолетнего.

В госоргане уточнили, что дело будет рассматриваться судьёй Константином Истоминым в закрытом режиме.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад была обнаружена девушка с ожогами. Спустя 10 дней она скончалась в больнице. По подозрению в совершении преступления был задержан друг погибшей.

По версии следствия, сначала он избил девушку (она получила 12 ударов по голове тупым предметом), а потом сжёг. Сам обвиняемый утверждал, что избиения не было, жертва якобы упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Один из знакомых с ситуацией источников также озвучил версию о том, что подросток мог убить девочку из мести, потому что она отвергла его перед одноклассниками. После этого молодой человек обиделся и некоторое время не разговаривал и даже не здоровался с ней.

По итогам рассмотрения уголовного дела подростка приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии. Кроме того, суд взыскал в пользу родных погибшей 15 млн руб.

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