Алёна Бронникова Парламент Прикамья утвердил пакет поправок к действующему бюджету Изменениями предусмотрено перераспределение 9,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 19 сентября был утверждён проект внесения изменений в действующий бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Документом предусмотрено перераспределение около 9,5 млрд руб. за счёт поступивших дополнительных доходов в первом полугодии.

Корректировки коснутся всех госпрограмм. В частности, на здравоохранение планируется выделить дополнительно почти 980 млн руб. в 2024 году и по 470 млн руб. в последующие два года. Эти средства необходимы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, выплат молодым специалистам и для закупки вакцин и лекарств, включая медикаменты для профилактики и лечения гепатита B и C.

Также в этом году будет направлено 2,8 млрд руб. на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы, 550 млн руб. — на строительство и оснащение школ, проект «Приоритет 2030», 2,5 млрд руб. — в Резервный фонд для поддержки участников СВО и их семей, 201 млн руб. — на расселение аварийного жилфонда и пр.

Как ранее уже сообщалось, пакетом поправок также предусматривается перераспределение и увеличение расходов на реализацию некоторых крупных проектов. В их числе возведение онкоцентра, зоопарка, новых пассажирских платформ для электричек в Перми, а также восстановление Гостиного двора в Кунгуре.

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