В Прикамье перераспределят субсидии на строительство платформ для электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют отложить на год выделение субсидий для возведения новых пассажирских платформ, предназначенных для пригородного железнодорожного сообщения. Информация о переносе финансировании ж/д инфраструктуры содержится в законопроекте об изменениях в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы. На изменения, представленные правительством Прикамья в краевой парламент, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Часть затрат (50%) на создание инфраструктуры для пригородного железнодорожного транспорта собирается возместить ОАО «РЖД», занимающееся проектированием и строительством платформ. Согласно графику компании, планируется распределить субсидии из бюджета на эти цели в размере 675 млн руб. до 2027 года включительно.

Напомним, в планах РЖД значится реконструкция остановочных пунктов «Пермь I», «Железнодорожный», «Левшино», «Молодежная» и строительство платформы «Попова». Работы на нескольких объектах уже начались в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.