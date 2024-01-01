В Прикамье перераспределят субсидии на строительство платформ для электричек
Власти Пермского края планируют отложить на год выделение субсидий для возведения новых пассажирских платформ, предназначенных для пригородного железнодорожного сообщения. Информация о переносе финансировании ж/д инфраструктуры содержится в законопроекте об изменениях в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы. На изменения, представленные правительством Прикамья в краевой парламент, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Часть затрат (50%) на создание инфраструктуры для пригородного железнодорожного транспорта собирается возместить ОАО «РЖД», занимающееся проектированием и строительством платформ. Согласно графику компании, планируется распределить субсидии из бюджета на эти цели в размере 675 млн руб. до 2027 года включительно.
Напомним, в планах РЖД значится реконструкция остановочных пунктов «Пермь I», «Железнодорожный», «Левшино», «Молодежная» и строительство платформы «Попова». Работы на нескольких объектах уже начались в 2024 году.
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