Алёна Бронникова Стоимость строительства онкоцентра в Перми оценивается в 21 млрд рублей Расходы краевого бюджета планируют увеличить на реализацию проекта Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Стоимость строительства нового онкологического центра по ул. Маршала Жукова, з/у 46 в Перми в ценах четвёртого квартала 2022 года составляет 21,09 млрд руб. Такие данные, по итогам положительного заключения Главгосэкспертизы, приводятся в документах к проекту изменений в бюджет Пермского края на 2024-2026 годы.

В документе отмечается, что в связи с ростом ключевой ставки увеличивается и стоимость заёмного финансирования. При заключении концессии предполагалось привлекать акционерный заём по ставке 9,66%, теперь показатель вырос до 13,5% годовых.

Кроме того, проектом внесения изменений в краевой бюджет предлагается перераспределить средства капитального гранта в размере 1,09 млрд руб. с 2024 на 2026 год. А также предусмотреть увеличение расходов на возведение онкоцентра в 2025 году на 441,69 млн руб., а в 2026 году — ещё на 1,01 млрд руб.

Новое здание медучреждения в Камской долине будет состоять из центрального блока, где расположится поликлиника, блока ядерной медицины и блока платных отделений. Общая площадь объекта составит около 70 тыс. кв. м. В нём будет предусмотрено 550 стационарных коек, в том числе 360 хирургического профиля, 60 — радиологического и 10 «горячих» коек для лечения онкобольных с использованием радиофармпрепаратов. В сутки учреждение сможет принимать около 1 тыс. пациентов и более 14 тыс. пациентов в год.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Застройщик — ООО «Клиника инновационных исследований» (входит в группу компаний «МедИнвестГрупп»). Работы планируется завершить в 2026 году.

В декабре 2023 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. А в апреле на строительной площадке началось возведение здания. Подрядчик приступил к строительству фундамента.

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