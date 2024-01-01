Алёна Бронникова В Перми приступили к строительству фундамента онкоцентра Окончание работ планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На строительной площадке нового онкологического центра по ул. Маршала Жукова в Перми подрядчик приступил к строительству фундамента будущего здания. Об этом сообщает краевой минздрав.

«В Перми завершены все подготовительные работы для строительства нового здания краевого онкоцентра, в том числе выполнено водопонижение заболоченной местности. На сегодняшний день подрядная организация приступила к формированию фундамента объекта», — информирует пресс-служба ведомства.

Новое здание медучреждения будет состоять из трёх блоков переменной этажности: центрального, где также расположится поликлиника, блока ядерной медицины и блока платных отделений. Общая площадь корпусов составит порядка 70 тыс. кв. м. В нём будет предусмотрено 550 стационарных коек, в том числе 360 хирургического профиля, 60 — радиологического и 10 «горячих» коек для лечения онкобольных с использованием радиофармпрепаратов. В сутки учреждение сможет принимать около 1 тыс. пациентов и более 14 тыс. пациентов в год.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Застройщиком является ООО «Клиника инновационных исследований» (входит в группу компаний «МедИнвестГрупп»), заключившее концессионное соглашение с краевыми властями. Работы планируется завершить в 2026 году.

В июне прошлого года состоялась символическая церемония старта строительства онкоцентра. Мэр Перми Эдуард Соснин, занимавший на тот момент пост министра экономразвития региона, и президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов 8 июня заложили первые камни в основание будущего объекта. В декабре проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

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