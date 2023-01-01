Екатерина Артёмова Главгосэкспертиза согласовала проект нового онкоцентра в Перми Объект будет находиться в микрорайоне Камская долина Поделиться Твитнуть

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект нового онкологического центра в Перми. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Онкоцентр будет находиться по ул. Маршала Жукова в м/р Камская долина. Новое здание медучреждения будет состоять из трёх блоков переменной этажности: центрального, где также расположится поликлиника, блока ядерной медицины и блока платных отделений. Общая площадь корпусов составит порядка 70 тыс. кв. м. В нём будет предусмотрено 550 стационарных коек, в том числе 360 хирургического профиля, 60 — радиологического.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Застройщиком является ООО «Клиника инновационных исследований» (входит в группу компаний «МедИнвестГрупп»), заключившее концессионное соглашение с краевыми властями.

Напомним, вокруг этой концессии идут судебные споры. Ранее краевая прокуратура пыталась добиться признания концессионного соглашения незаконным. Надзорный орган усомнился в наличии у инвестора подтверждённого финансирования на строительство такого объекта, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В марте Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований региональной прокуратуры, позже это решение поддержал Семнадцатый апелляционный арбитражный суд, а в затем — Арбитражный суд Уральского округа. Сейчас законность соглашения оспаривает в Верховном суде Генпрокуратура РФ.

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