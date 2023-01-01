Заключение концессионного договора о строительстве Пермского онкоцентра признано в апелляции законным Центр должен появиться в Камской долине через четыре года Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В четверг, 24 мая, Семнадцатым апелляционным арбитражным судом отклонено представление прокуратуры Пермского края и оставлено в силе решение краевого Арбитражного суда, признавшего законным заключение концессионного соглашения о строительстве в Перми онкологического центра. Сведения о решении апелляционной инстанции опубликованы в картотеке суда.

История с оспариванием концессионного соглашения по онкоцентру началась в сентябре 2022 года, когда заместитель прокурора Пермского края обратился с иском к ООО «Клиника инновационных исследований» и министерству экономического развития и инвестиций Пермского края. Он потребовал признать соглашение ничтожным.

В марте 2023 года краевой арбитраж отказал региональной прокуратуре в иске к ООО и краевому министерству. Концессионное соглашение было признано законным.

Напомним, правительство Пермского края приняло постановление о заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра в июне 2022 года.

Согласно постановлению, ООО «Клиника инновационных исследований» за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Работы должны быть выполнены за четыре года, срок концессионного соглашения — 35 лет.

Онкоцентр будет состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического, гематологического, радиологического центров, хозяйственного и административного блоков и пищеблока. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек.

ООО «Клиника инновационных исследований» зарегистрировано в ноябре 2020 года и на 100% принадлежит ООО «МИГ» («МедИнвестГрупп»).

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