Максим Артамонов Краевой арбитраж отказал прокуратуре в иске по окноцентру в Перми Соглашение о концессии по строительству диспансера в Камской долине признано законнным Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине /фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В понедельник, 13 марта, Арбитражный суд Пермского края отказал региональной прокуратуре в иске к ООО «Клиника инновационных исследований» и краевому Министерству экономического развития по поводу строительства онкоцентра в Камской долине. Концессионное соглашение по строительству диспансера было признано законным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого арбитража.

В суде пояснили, что отменены обеспечительные меры, запрещающие ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС) совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра, а Пермскому краю — любые действия, направленные на исполнение соглашения.

История с оспариванием концессионного соглашения по онкоцентру началась в сентябре 2022 года, когда заместитель прокурора Пермского края обратился с иском к Клинике инновационных исследований и Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края. Он потребовал признать соглашение ничтожным.

В прокуратуре посчитали, что концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из бюджета.

8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению.

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