Тяжба краевых властей с прокуратурой за возможность построить онкоцентр продолжится 22 февраля В суде стороны представят свои позиции «за» и «против» строительства диспансера Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Арбитражном суде Пермского края продолжается рассмотрение иска краевой прокуратуры, добивающейся расторжения концессионного соглашения о строительстве краевого онкоцентра. Следующее заседание назначено на 22 февраля. На минувшей неделе, 17 февраля, стороны представили свои позиции в суде.

Напомним, 8 февраля Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению о строительстве нового онкоцентра в Перми между краевыми властями и ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС). Обеспечительные меры накладываются до принятия решения по иску прокуратуры о признании недействительной заключённой концессии.

По мнению прокуратуры, концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из бюджета. Помимо этого, реновация оборудования в центре в период действия концессии также будет проводиться за счёт региона, а не концессионера.

В то же время, краевой минэк отмечает, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств. Это условие выполняется, отмечают в ведомстве.

По данным краевого минздрава, сегодня в России злокачественные образования занимают второе место среди причин смерти населения. «Власти Пермского края решает задачу, поставленную правительством Российской Федерации. Положениями Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено, что к 2024 году необходимо добиться снижения смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения. В Пермском крае указанный показатель растет: в 2021 году составил 200 случаев, а в 2022 году — 205 (то есть увеличился на 4,3%)», — отмечают в ведомстве.

Там же добавляют, что сегодня действующий Пермский краевой онкологический диспансер размещается в комплексе зданий, построенных в период с 1964 года по 2000 год. Например, краевая поликлиника онкоцентра находится в корпусе, построенном в 1965 году для общежития, и приспособленном под медицинские цели. Поликлиника рассчитана на прием 205 пациентов в смену при фактической нагрузке в 700 посещений.

Ранее в правительстве Пермского края заявляли, что концессионное соглашение о строительстве современного, отвечающего всем современным требованиям онкологического центра было заключено в целях обеспечения условий для оказания своевременной медицинской помощи жителям. В создаваемом в рамках концессионного соглашения онкологическом центре будут представляться новые виды медицинской помощи онкологическим больным, которые в настоящее время в Пермском крае не оказываются, к примеру, радионуклидная терапия.

Добавим, что в январе 2022 года проект строительства онкоцентра был представлен Президенту России Владимиру Путину. В июне 2022 года между ООО «Клиника инновационных исследований» и минэкономразвития Пермского края было заключено концессионное соглашение, и инвестор приступил к разработке проектной документации. По графику летом 2023 года строительство центра должно было начаться. Однако этого может не произойти из-за продолжающегося судебного разбирательства

«Судебный процесс, инициированный прокуратурой Пермского края, а также обеспечительные меры, наложенные по ее требованию Арбитражным судом, существенно отдаляют срок начала строительства. В условиях тяжб возведение онкоцентра начнется только после завершения судебного процесса, который может занять порядка двух — трех лет. При урегулировании вопроса с прокуратурой, по условиям концессионного соглашения, через 53 месяца после его заключения новый краевой онкологический центр уже принял бы первых пациентов. Консультации, диагностика и лечение будут бесплатными для жителей и оказываться по программе обязательного медицинского страхования», — говорит собеседник в правительстве.

Кроме того, по его словам, условия соглашения предполагают, что правительство Пермского края будет поэтапно, в течение 35 лет возмещать концессионеру средства, потраченные им на строительство. При этом новый онкоцентр сразу после строительства будет внесен в имущественный комплекс региона, то есть станет имуществом Пермского края, и пациенты сразу начнут получать в нем помощь. «Данный подход схож с механизмом ипотеки при покупке жилья физическими лицами, когда граждане вносят регулярные платежи в течение длительного времени, но сразу, с момента заключения договора уже живут в благоустроенной квартире в комфортных условиях», — отмечает собеседник.

Отметим, что строительство краевого онкоцентра предполагает возведение комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещенных на территории площадью около 120 тыс. кв. м. Медицинское учреждение будет оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. В нем планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.