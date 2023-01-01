Арбитражный суд приостановил концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми В прокуратуре полагают, что без обеспечительных мер будет трудно возместить ущерб бюджету края Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В среду, 8 февраля, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство прокуратуры региона и наложил запрет на выполнение каких-либо действий по заключённому концессионному соглашению о строительстве нового онкоцентра в Перми между краевыми властями и ООО «Клиника инновационных исследований» (КИС). Обеспечительные меры накладываются до принятия решения по иску прокуратуры о признании недействительной заключённой концессии.

Суд запретил ответчику ООО «Клиника инновационных исследований» выполнять какие-либо работы по инженерным изысканиям, проектированию, строительству зданий и объектов вспомогательного назначения, оснащать их оборудованием и вводить в эксплуатацию. Ответчику — минэкономразвитию Пермского края, а также третьим лицам — минздраву, минфину, минстрою, минимуществу, минтарифу — запрещены любые действия, направленные на осуществление полномочий концедента от имени Пермского края.

В прокуратуре полагают, что без принятия обеспечительных мер и в случае удовлетворения иска надзорного органа будет труднее возместить ущерб, нанесённый бюджету.

Напомним, в июне 2022 года правительство Пермского края заключило концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра. Концессионером стало ООО «Клиника инновационных исследований».

Согласно постановлению, ООО должно выполнить инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине.

По данным издания Vademecum, на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы с 2022 по 2025 год ООО должно было направить 456,9 млн руб., на возведение и оснащение клиники потребуется 15,8 млрд руб. Ещё 1,5 млрд руб. предполагалось потратить на операционные расходы в инвестиционной фазе. Возвращение затрат инвестора из бюджета Пермского края планировалось проводить с 2023 года.

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине /фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В сентябре прокуратура подала иск на минэкономиразвития Пермского края и ООО «Клиника инновационных исследований», требуя расторжения концессионного договора на строительство онкоцентра, считая договор «кабальным» для краевого бюджета.

В надзорном органе обратили внимание на то, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из региональной казны. Кроме того, по мнению прокуратуры, концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций.

Следующее заседание суда состоится 14 февраля.

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