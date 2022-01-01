Елена Синица Краевая прокуратура считает кабальной сделку по строительству онкодиспансера в Перми Следующее заседание состоится 7 декабря Поделиться Твитнуть

Пермский онкологический центр

yandex.ru

Во вторник, 8 ноября, в Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по иску региональной прокуратуры к «Клинике инновационных исследований» (КИС) и краевому минэку. Об этом сообщает портал properm.ru.

По мнению прокуратуры, концессионное соглашение должно было заключить краевое министерство здравоохранения, а не министерство экономического развития и инвестиций. Кроме этого, в прокуратуре обратили внимание, что за свой счёт КИС сделает только проект онкоцентра. Затраты на строительство же должны будут возместить из бюджета.





Помимо этого, реновация оборудования в центре в период действия концессии также будет проводиться за счёт региона, а не концессионера.





В то же время краевой минэк отмечает, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств. Это условие выполняется, отмечают в ведомстве.





В результате представитель прокуратуры в суде назвал данную сделку кабальной, так как всё, за исключением проектирования, будет проводиться за счёт средств бюджета.





Следующее заседание по делу назначено на 7 декабря.





Напомним, договор был заключён в июне 2022 года. Согласно документу, ООО за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Работы должны быть выполнены за четыре года, срок концессионного соглашения — 35 лет.





Онкоцентр должен состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического, гематологического, радиологического, хозяйственного и административного центров и пищеблоков. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек.





Надзорный орган планирует добиваться расторжения концессионного договора на строительство пермского онкоцентра между минэкономразвития и столичной компанией.

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