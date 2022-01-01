Прокуратура потребовала расторгнуть концессию на строительство Пермского онкоцентра Поделиться Твитнуть

Пермский онкологический центр

yandex.ru

В картотеке дел Арбитражного суда Пермского края зарегистрирован иск прокуратуры региона к Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края и ООО «Клиника инновационных исследований» (Москва). Дело к рассмотрению ещё не назначено, иск и иные документы не опубликованы.

По данным Properm.ru, надзорный орган будет добиваться расторжения концессионного договора на строительство пермского онкоцентра между минэкономразвития и столичной компанией.

Напомним, договор был заключён в июне 2022 года. Согласно документу, ООО за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Работы должны быть выполнены за четыре года, срок концессионного соглашения — 35 лет.

Онкоцентр должен состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического гематологического, радиологического центров, хозяйственного, административного и пищеблоков. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек.

Ранее издание Vademecum сообщало, что на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы с 2022 по 2025 год ООО направит 456,9 млн руб., на возведение и оснащение клиники — 15,8 млрд руб. Еще 1,455 млрд руб. будет потрачено на операционные расходы в инвестиционной фазе. Возвращение затрат инвестора из бюджета Пермского края планируется проводить с 2023 года.

ООО «Клиника инновационных исследований» зарегистрировано в ноябре 2020 года и на 100% принадлежит ООО «МИГ» («МедИнвестГрупп»).

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