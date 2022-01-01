Строительством онкоцентра в Перми займётся ООО «Клиника инновационных исследований» Срок концессионного соглашения — 35 лет, работы должны быть выполнены за четыре года Поделиться Твитнуть

Пермский онкологический центр

yandex.ru

Правительство Пермского края приняло постановление о заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра. Концессионером становится ООО «Клиника инновационных исследований». Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, ООО за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Работы должны быть выполнены за четыре года, срок концессионного соглашения — 35 лет.

Онкоцентр будет состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического гематологического, радиологического центров, хозяйственного, административного и пищеблоков. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек.

Ранее издание Vademecum сообщало, что на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы с 2022 по 2025 год ООО направит 456,9 млн рублей, на возведение и оснащение клиники — 15,8 млрд рублей. Еще 1,455 млрд рублей будет потрачено на операционные расходы в инвестиционной фазе. Возвращение затрат инвестора из бюджета Пермского края планируется проводить с 2023 года.

ООО «Клиника инновационных исследований» зарегистрировано в ноябре 2020 года и на 100% принадлежит ООО «МИГ» («МедИнвестГрупп»).





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