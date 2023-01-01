Арбитраж Уральского округа признал законной концессию на строительство онкоцентра в Перми Жалоба прокуратуры оставлена без удовлетворения Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине /фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Арбитражный суд Уральского округа 5 октября отказал прокуратуре Пермского края в удовлетворении жалобы по иску о незаконности концессионного соглашения, заключённого краевыми властями с ООО «Клиника инновационных исследований» на строительство онкологического центра в Перми. Суд постановил оставить решения и постановления предыдущих судов без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Надзорный орган региона пытался оспорить решение Арбитражного суда Прикамья от 20 марта 2023 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2023 года. В суды надзорный орган обращался с исками к ООО «Клиника инновационных исследований» и минэкономразвития региона о признании недействительным концессионного соглашения по строительству в Перми нового онкоцентра и оба раза проиграл.

В Арбитражном суде Уральского округа в начале августа кассационную жалобу сначала оставили без движения, так как прокуратура не приложила к заявлению документы, подтверждающие направление или вручение копий жалобы лицам, участвующим в деле, а именно Территориальному фонду ОМС Пермского края и региональному УФАС. На исправление ситуации был дан срок до 4 сентября. Но уже 16 августа жалобу приняли к рассмотрению, так как замечания были устранены.

Напомним, прокуратура настаивает на отмене концессионного соглашения, в том числе, потому, что концессионер планирует вкладывать собственные средства только в проектную документацию.

В краевом минэке ранее на претензии прокуратуры отвечали, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.

Планируется, что краевой онкоцентр будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м, размещённых на территории 120 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных. Условия позволят госпитализировать в год порядка 14 тыс. пациентов.

В июне в Перми на ул. Маршала Жукова был заложен первый камень в основание будущего краевого онкоцентра. Тогда было заявлено, что на строительство и лицензирование объекта понадобится 42 месяца.

В июле департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми были согласованы колерные паспорта зданий онкологического центра.

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