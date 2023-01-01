Власти Перми согласовали колерные паспорта нового онкологического центра Он появится на улице Маршала Жукова Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми согласованы колерные паспорта здания онкологического центра, который будет построен на ул. Маршала Жукова в Камской долине.

Здание онкоцентра будет состоять из трёх блоков и иметь переменную этажность от двух до восьми этажей. Каждый из блоков будет выполнен в современном стиле с отделкой из металлических алюминиевых панелей жемчужно-белого цвета, с большим объёмом остекления со смещёнными оконными переплётами между этажами. Также в остеклении строители используют вставки из металлических панелей зелёного цвета и из стемалита серебристо-серого цвета. Входная группа будет выделяться за счёт отделки из панелей под бронзу.

Администрация Перми

Блок № 1 (центральный, поликлинический) будет пятиэтажный, прямоугольной формы, с внутренними дворами-колодцами. Блок № 2 (ядерной медицины) также планируют сделать прямоугольной формы, с двором-колодцем внутри, но он будет ниже, всего в 2 этажа. Блок № 3 (палатных отделений) будет иметь 8 этажей и состоять из стилобатной части, прямоугольной в плане, и трёх корпусов, стоящих на стилобате.

Администрация Перми

Напомним, строительство современного регионального онкологического центра — крупнейший в регионе проект, реализуемый в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения. Концессионное соглашение на проектирование и строительство социально значимого объекта заключено минэкономразвития Прикамья с «дочкой» ГК «МИГ» ООО «Клиника инновационных исследований».

В Камской долине 8 июня состоялась символическая церемония старта строительства нового краевого онкологического центра.

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