Алёна Бронникова Власти Прикамья заложили первый камень в основание будущего краевого онкоцентра На строительство и лицензирование объекта уйдёт около 42 месяцев Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Камской долине состоялась символическая церемония старта строительства современного краевого онкологического центра. Министр экономразвития региона Эдуард Соснин и президент группы компаний «МедИнвестГрупп» (МИГ), в которую входит концессионер строительства ООО «Клиника инновационных исследований», Сергей Нотов 8 июня заложили камни в основание будущего объекта.

Мероприятие состоялось в рамках выездной встречи губернатора Дмитрия Махонина с представителями ГК «МИГ» на площадке по ул. Маршала Жукова, где планируется возвести онкоцентр. Представители власти обсудили будущее медицинское учреждение, а также планы по развитию микрорайона в части жилищного строительства. Сергей Нотов представил проект строительства, ставший самым крупным в регионе в формате государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения.

Общая площадь корпусов составит 70 тыс. кв. м., стационар будет предусмотрен на 550 мест, из которых 360 — хирургического профиля, 60 — радиологического. Кроме того, будет установлено 10 «горячих» коек для терапевтического лечения больных с использованием радиофармпрепаратов, которые используются сейчас только в столице страны. Будет построен радиологический комплекс. Для жителей из территорий региона, находящихся на дневном стационаре, будет построен пансионат на 120 мест. Лечение в новом онкоцентре пациенты смогут получать по программе ОМС. Учреждение должно стать одним из лучших в стране. По его словам, за последние 30 лет это учреждение станет третьим подобным в России, где будет оказываться медицинская помощь почти по любому направлению. Его мощности позволят разместить на территории онкоцентра отделение поликлиники для жителей местного микрорайона.

Проект строительства в настоящее время проходит Главгосэкспертизу, на что, по позитивным прогнозам, может потребоваться около трёх месяцев. После получения разрешения на строительство к работе приступят подрядчики из Пермского края. По плану, осенью на объект выйдут 600-700 человек. Как уточнил президент ГК «МИГ», на строительство и последующее лицензирование уйдёт около 42 месяцев.

Напомним, правительство Пермского края приняло постановление о заключении концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра в июне 2022 года. Согласно постановлению, ООО «Клиника инновационных исследований» за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. ООО «Клиника инновационных исследований» зарегистрировано в ноябре 2020 года и на 100% принадлежит ООО «МИГ» («МедИнвестГрупп»).





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