Дело о концессии по онкоцентру в Перми дошло до Верховного суда Дата рассмотрения кассационной жалобы генпрокуратуры пока не назначена Поделиться Твитнуть

Так может выглядеть новый онкоцентр в Камской долине / фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Верховном суде РФ 14 декабря зарегистрирована кассационная жалоба (представление) Генеральной прокуратуры на решение арбитражных судов, признавших законным заключение властями Прикамья концессионного соглашения с ООО «Клиника инновационных исследований» о строительстве в Перми онкологического центра. Информация появилась в картотеке суда. Судья и дата рассмотрения пока не назначены.

Напомним, летом прошлого года правительство Пермского края приняло постановление о заключении концессионного соглашения с ООО «Клиника инновационных исследований» о строительстве и эксплуатации в Перми нового онкологического центра.

После ознакомления с документом прокуратура потребовала отменить концессионное соглашение. В частности, надзорный орган не устроило то, что концессионер планирует вкладывать собственные средства только в проектную документацию. В краевом минэке с претензиями прокуратуры не согласились, ответив, что концессионер должен вложить не менее 1% собственных средств, и это условие выполняется.

13 марта 2023 года Арбитражный суд Пермского края отказал региональной прокуратуре в иске к ООО «Клиника инновационных исследований» и краевому министерству экономического развития по поводу строительства онкоцентра в Камской долине. Это решение в мае поддержал Семнадцатый апелляционный арбитражный суд, а в октябре — Арбитражный суд Уральского округа.

В июне 2023 года в Перми на ул. Маршала Жукова был заложен первый камень в основание будущего краевого онкоцентра. Строительство и лицензирование объекта может занять 3,5 года.

Центр будет состоять из комплекса зданий общей площадью порядка 70 тыс. кв. м. Медучреждение оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Планируется размещение не менее 540 коек круглосуточного стационара, 160 коек дневного стационара, 14 операционных.

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