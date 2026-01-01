Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В гостях у сказки Афиша уикенда 13–15 марта Поделиться Твитнуть

Мастерская «Будетляне» для людей с особенностями празднует новоселье и приглашает в гости подростков и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ и их родителей; специалистов в сфере инклюзии, культуры, образования и туризма (в том числе студентов профильных вузов); представителей бизнеса и власти, заинтересованных в трудоустройстве людей с инвалидностью и социальном партнёрстве; журналистов; а также всех добрых людей, интересующихся социокультурными и инклюзивными проектами и стремящихся к созданию общества с равными возможностями для всех. В программе: презентация инклюзивной мастерской «Будетляне» и экскурсия по новому пространству, открытие сувенирного шоурума «Будетляне» и ярмарка-продажа сувениров, экскурсии с тифлокомментарием по инклюзивным выставкам «Усолье на кончиках пальцев» и «Пермь на кончиках пальцев» и рассказ о создании тактильной карты Соликамска, мастер-класс по фольклорным играм «ФолькДвиж», мастер-класс по росписи элементов для игры-балансира «Воображариум» и деревянных брошек «Домовая роспись Прикамья». мастер-классы по созданию деревянных игрушек из коллекции «Хранители» и «Мой пермский период», мастер-класс по музыкальной арт-медиации с инструментами, сделанными в мастерской «Будетляне», мастер-класс по теневому театру, музыкально-поэтический концерт, чаепитие и дегустация уральских блюд.

Франсуа Трюффо — романтик с камерой, мастер передачи чувств, чутко фиксирующий мужской взгляд. Его фильмы ассоциируются с синефильской эпохой, когда каждый уважающий себя парижанин проводил время во Французской синематеке и жил кино, так как само это кино жило существующей реальностью. Программа «После новой волны» впервые покажет на большом экране поздние фильмы мэтра, выходящие за пределы движения «новой волны. «Стреляйте в пианиста» (1960) – фильм-нуар, история о страхе, чувствах и невозможности полностью убежать от себя. В главной роли – Шарль Азнавур. «Соседка» (1981) – драма о губительной силе страсти и чувств с Жераром Депардье и Фанни Ардан. «Последнее метро» (1980) – Катрин Денёв и Жерар Депардье в трогательной истории о любви, искусстве и человеческих отношениях в оккупированном Париже. Фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.

В Музее пермских древностей продолжается цикл научных встреч «Факультет горных искусств» в партнёрстве с музеем Горного института Уральского отделения Российской академии наук. На лекции «Подземная навигация добычного комбайна — путь к безлюдной выемке» слушатели узнают об уникальной разработке учёных Горного института — системе навигации, благодаря которой открывается возможность управлять комбайном под землёй без внешних ориентиров, и обсудят перспективы полностью автоматической добычи калийных солей. Лектор – Максим Дмитриевич Попов, научный сотрудник лаборатории цифровизации горно-технических процессов Горного института УрО РАН.

Показ и обсуждение фильмов фестиваля «Дни короткометражного кино», который проходит в декабре, в самые короткие дни в году. «Там, где дом», режиссёр Яна Горюн (26 мин.). Эдгар отправляется с отцом к истокам. Поездка из России в Армению для одного — тяжёлое возвращение в прошлое, для другого — желание увидеть места, где родился и не был 23 года. Эдгару не суждено было бы родиться, если бы не сильнейшая трагедия… «Тёплая жизнь», режиссёр Никита Журавлев (18 мин.) – история отношений внука и бабушки, где каждый помогает друг другу справиться с одиночеством и проживает свои лучшие тёплые дни. «Кретинопись», режиссёр Мария Филичева (26 мин.). «Мы возвращаем природе первозданность!» – под таким девизом волонтёр-энтузиаст Егор вместе со своими детьми Фёдором и Ярославом очищают скалы Байкальского региона от вандальных надписей с помощью лазерной установки, которую Егор приобрёл на свои деньги. Но не все разделяют его взгляды: есть и противники, считающие, что таким образом он удаляет историю. «Громко и честно», режиссёр Кирилл Алёхин (25 мин.) В России бум независимой музыки. Каждый день на стримингах появляются 90 тыс. новых треков. «Бонд с кнопкой» — инди-фолк родом из Нефтекамска. Вы точно слышали «Кухни», но, как говорит фронтмен Илья Золотухин: «Пожалуйста, послушайте что-нибудь еще!» В каждой песне — сила и тоска, порыв и надежда.

Любители провести выходные в поездках по Пермскому краю получили дополнительный аттракцион в Соликамске. В Доме Воеводы начал работу проект пермских художниц Ии Милашиной, Яны Дорофеевой, Вики Ушаковой и Ольги Молчановой-Пермяковой. Раньше тотальная инсталляция с текстильными объектами демонстрировалась в Центральнмо выставочном зале Перми на выставке «Кто мы?». Художницы представляют коми-пермяцкие образы через силуэты, фигурки и сочетание разных текстур. На выставке можно окунуться в текстильный мир, где работы рассказывают о том, что формирует опору человека — его культурные и семейные корни, нити памяти, образы рек и лесов.

Главный герой Митрофанушка Простаков, переживающий трудное время, – распад семьи, родного дома, в котором безгранично и безнравственно властвует его мать, г-жа Простакова, – бежит из родительского дома. Каждый эпизод спектакля – это преграда на его пути. Постановочная команда подвергает сомнению привычные мнения о героях «Недоросля» Д. Фонвизина и предлагает зрителям взглянуть на эту историю глазами Митрофана. Что если попробовать посмотреть на него с другой стороны, сдвинуть в сторону сложившиеся за долгое время устойчивые суждения о нём как об инфантильном подростке? Возможно, тогда вместо 16-летнего балбеса и лентяя мы увидим сложного, тонкого и хрупкого парня, за спиной которого есть болезненный жизненный опыт. В спектакле соседствуют смех и страх, циничный юмор и трогательные моменты, напоминающие зрителям о ценности семейных отношений, об уважении, внимании друг к другу и любви между родными. Это история не о незнакомых нам людях из другой эпохи, а о нас сегодняшних.

В Лютеранской кирхе выступит выдающаяся российская органистка, лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс. Её программа — это диалог двух гениев: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Именно орган, «король инструментов», становится идеальным проводником в этот мир: его исторически аутентичная тембровая палитра позволяет услышать сочинения такими, какими их задумывали композиторы XVII–XVIII веков. Монументальная Фантазия и фуга соль минор BWV 542, знаменитые органные транскрипции вивальдиевских концертов, «Зима» из «Времен года» и величественная Чакона в переложении для органа — каждый номер программы раскрывает драматические контрасты и богатую полифонию эпохи.

Звезда и самый «мемный» обитатель Пермского зоопарка орангутан Билл празднует 15-летие. «Билл удивляет нас своей энергичностью, талантами и темпами обучения. Для орангутана 15 лет – это прекрасный возраст, когда интеллект и любознательность достигают пика», – говорит Юлия Шитова, генеральный директор Пермского зоопарка. Программа праздника «С днем рождения, Билл!»: 13:00 – арт-площадка «Открытка для Билла»; 14:30 – викторина «От игрунки до орангутана»; 15:00 – игровая экскурсия; 16:00 – праздничный обед для Билла. Мероприятия пройдут в павильоне «Страна обезьян».

Литературно-музыкальная композиция для всей семьи. В сопровождении Оркестра русских народных инструментов будет представлено художественное прочтение одного из наиболее известных, любимых и увлекательных произведений А. С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» — вечная история о любви, предательстве и верности, рассказанная гениальным Пушкиным с изящным юмором. Прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Лядова, Мачавариани. Оживут сказочные образы — Царь Салтан, царица, князь Гвидон, ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха, прекрасная Царевна-Лебедь, Белочка, Шмель... Уже при первых звуках пьесы Лядова «Про старину» возникает образ древнерусского певца Баяна, а в гусельном перезвоне угадывается народная мелодия «Подуй, подуй, непогодушка». И сказка начинается... В проекте участвует актриса Театра-Театра Ольга Пудова.

В программе камерного оркестра «Орфей» – инструментальные концерты Моцарта: Концерт для флейты с оркестром №2 ре мажор, Концерт для фортепиано с оркестром №12 ля мажор, Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор, Концерт для фортепиано с оркестром №17 соль мажор. Солисты: Виталий Беляков, лауреат международных конкурсов (флейта), Вероника Корчёмкина, лауреат международных конкурсов (фагот), Евгений Михайлов, заслуженный артист РФ (фортепиано). Дирижёр Пётр Юрков.

