Пакет поправок в бюджет Прикамья предусматривает перераспределение 9,5 млрд рублей
Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края
Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 19 сентября рассмотрят пакет поправок в действующий бюджет региона, законопроекты в сфере соцполитики и проект закона об изменении налоговой системы Прикамья. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов был внесён в заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. К распределению предложено около 9,5 млрд руб. — этот объём дополнительных доходов сложился по итогам первого полугодия. Как отметил Валерий Сухих, большую часть дополнительных средств предложено направить на приоритетные направления и выполнение социальных обязательств.
Поправками предлагается заложить порядка 2,8 млрд руб. на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы: воспитателям детсадов, педагогам школ и колледжей. В рамках региональной программы «Медицинские кадры Прикамья» на выплаты молодым врачам и специалистам предусмотрены 145 млн руб. Также увеличится резервный фонд правительства Пермского края для поддержки участников СВО и их семей.
Отдельное внимание уделено высшему образованию — проектом предусмотрены средства на развитие Передовой инженерной школы в ПНИПУ в рамках софинансирования федерального проекта «Приоритет 2030». На закупку вакцин и лекарств дополнительно направят 1 млрд руб., на оснащение новых школ — ещё около 550 млн руб., на поддержку местных бюджетов — 186,6 млн руб., а также 218,8 млн руб. — на расселение аварийного жилья.
«Гибкая бюджетная политика региона позволяет вносить корректировки в течение года, усиливая наиболее приоритетные направления и возможности главных распорядителей средств — профильных ведомств. Внесённый проект поправок отвечает поставленным перед регионом задачам, а их принятие позволит повысить эффективность исполняемого бюджета», — подчеркнул Валерий Сухих.
Кроме того, на пленарном заседании депутаты обсудят увеличение выплат молодым педагогам с 50 до 100 тыс. руб., трудоустроившимся в образовательные учреждения Прикамья в течение двух лет после окончания обучения. Ещё одной инициативой главы региона предлагается увеличить «губернаторские» стипендии для студентов до 6,5 тыс. руб. в месяц, кто суммарно набрал более 225 баллов по трём предметам ЕГЭ, и до 12,7 тыс. руб. поступившим на приоритетные для региона направления первокурсникам. В случае одобрения законопроекты вступят в силу уже со следующего года.
В ходе пленарного заседания традиционно будут представлены доклады различных ведомств. О деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов расскажет руководитель Александр Михайлов, с докладом о положении семей с детьми в Пермском крае за 2023 год выступит министр труда и социального развития региона Павел Фокин, с ежегодным докладом о положении молодёжи — руководитель регионального Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов выступит в рамках «правительственного часа» с информацией о состоянии промышленного комплекса региона.
Отмечается, что уже в следующем месяце краевой парламент приступит к рассмотрению проекта регионального бюджета на следующие три года.
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