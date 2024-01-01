Пакет поправок в бюджет Прикамья предусматривает перераспределение 9,5 млрд рублей Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 19 сентября рассмотрят пакет поправок в действующий бюджет региона, законопроекты в сфере соцполитики и проект закона об изменении налоговой системы Прикамья. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Проект закона о внесении изменений в краевой бюджет на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов был внесён в заксобрание губернатором Дмитрием Махониным. К распределению предложено около 9,5 млрд руб. — этот объём дополнительных доходов сложился по итогам первого полугодия. Как отметил Валерий Сухих, большую часть дополнительных средств предложено направить на приоритетные направления и выполнение социальных обязательств.

Поправками предлагается заложить порядка 2,8 млрд руб. на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы: воспитателям детсадов, педагогам школ и колледжей. В рамках региональной программы «Медицинские кадры Прикамья» на выплаты молодым врачам и специалистам предусмотрены 145 млн руб. Также увеличится резервный фонд правительства Пермского края для поддержки участников СВО и их семей.

Отдельное внимание уделено высшему образованию — проектом предусмотрены средства на развитие Передовой инженерной школы в ПНИПУ в рамках софинансирования федерального проекта «Приоритет 2030». На закупку вакцин и лекарств дополнительно направят 1 млрд руб., на оснащение новых школ — ещё около 550 млн руб., на поддержку местных бюджетов — 186,6 млн руб., а также 218,8 млн руб. — на расселение аварийного жилья.

«Гибкая бюджетная политика региона позволяет вносить корректировки в течение года, усиливая наиболее приоритетные направления и возможности главных распорядителей средств — профильных ведомств. Внесённый проект поправок отвечает поставленным перед регионом задачам, а их принятие позволит повысить эффективность исполняемого бюджета», — подчеркнул Валерий Сухих.

Кроме того, на пленарном заседании депутаты обсудят увеличение выплат молодым педагогам с 50 до 100 тыс. руб., трудоустроившимся в образовательные учреждения Прикамья в течение двух лет после окончания обучения. Ещё одной инициативой главы региона предлагается увеличить «губернаторские» стипендии для студентов до 6,5 тыс. руб. в месяц, кто суммарно набрал более 225 баллов по трём предметам ЕГЭ, и до 12,7 тыс. руб. поступившим на приоритетные для региона направления первокурсникам. В случае одобрения законопроекты вступят в силу уже со следующего года.

В ходе пленарного заседания традиционно будут представлены доклады различных ведомств. О деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов расскажет руководитель Александр Михайлов, с докладом о положении семей с детьми в Пермском крае за 2023 год выступит министр труда и социального развития региона Павел Фокин, с ежегодным докладом о положении молодёжи — руководитель регионального Агентства по делам молодёжи Юлия Баландина. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов выступит в рамках «правительственного часа» с информацией о состоянии промышленного комплекса региона.

Отмечается, что уже в следующем месяце краевой парламент приступит к рассмотрению проекта регионального бюджета на следующие три года.

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