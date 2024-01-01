Выплаты молодым педагогам в Прикамье могут увеличить в два раза Законопроект направлен в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Губернатор Прикамья внёс в краевой парламент законопроект, который предполагает увеличение единовременной выплаты для молодых педагогов в два раза — с 50 до 100 тыс. руб. Об этом Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале.

Выплата полагается учителям после окончания вуза при первом трудоустройстве в учебные заведения (школы, детские сады, техникумы и колледжи). На сегодняшний день в Прикамье более 400 молодых учителей каждый год пользуются этой выплатой.

Законопроект планируется обсудить сразу в двух чтениях на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в сентябре.

Если закон будет принят, то первые увеличенные выплаты для педагогов начнут производиться с января 2025 года при поступлении на работу в образовательные учреждения.

Ранее, как сообщила на сегодняшнем заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина, почти 1,2 тыс. выпускников готовы пойти работать в школы в начале учебного года.

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