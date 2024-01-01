В школы Прикамья трудоустроятся почти 1,2 тысячи выпускников педвузов и колледжей В краевом минобре рассказали о мерах поддержки молодых педагогов Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Как сообщила на сегодняшнем заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина, почти 1,2 тыс. выпускников готовы пойти работать в школы в начале учебного года.

«Мы видим, что у нас довольно большой выпуск из педагогических вузов и колледжей — 1377 человек. По нашим данным, 1192 человека готовы прийти в школу, поэтому мы сейчас практически индивидуально вместе с педуниверситетом и районными отделами образования работаем над тем, чтобы всё больше ребят приходило к нам в школу», — рассказала Кассина.

Министр также отметила, что особое внимание уделяется мерам поддержки педагогических кадров.

В частности, молодым специалистам выплачиваются подъёмные, а за классное руководство и кураторство в СПО предусмотрены федеральные и краевые выплаты. Также идёт целевое обучение: уже заключено 203 договора.

Из презентации Раисы Кассиной

Вместе с Пермским педагогическим университетом краевой минобр реализует переподготовку педагогов на дефицитные специальности, Институт развития образования проводит курсы повышения квалификации. Кроме того, на территории региона действуют проекты «Разъездной автомобиль», «Краевая онлайн-школа» и многое другое.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», по данным Кассиной, в Прикамье все школы и детсады готовы к началу учебного года.

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