Восстановление «Гостиного двора» в Кунгуре Пермского края могут перенести на 2026 год Ранее работы планировалось провести в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Власти Пермского края намерены отложить восстановление объекта культурного наследия «Гостиный двор» в Кунгуре с 2024 на 2026 год. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в закон «О бюджете Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», подготовленном губернатором Дмитрием Махониным и представленном в региональное заксобрание. Первым на эту информацию обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Для сохранения «Гостиного двора» предлагается перенаправить 220 млн рублей из краевого бюджета с 2024 года на 2026 год. Эти средства будут перераспределены, в том числе, за счет остатка, который будет не освоен на 1 января 2024 года.

«Гостиный двор» в Кунгуре, построенный в 1865—1876 годах по проекту архитектора Рудольфа Карвовского, является объектом культурного наследия федерального значения и символом купеческого прошлого города. Планы по восстановлению этого памятника архитектуры были озвучены несколько лет назад, и в 2018 году была представлена концепция, включающая создание торговых рядов и зон общественного питания.

Акт историко-культурной экспертизы проекта по реставрации «Гостиного двора» с эскизами здания опубликовали на сайте краевой инспекции по объектам культурного наследия в марте 2024 года. Как писал «Новый компаньон», работы по восстановлению памятника оценивались в 661 млн руб.

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