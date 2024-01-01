Алёна Бронникова В МВД подтвердили задержание подозреваемого в двойном убийстве в Прикамье Подозреваемым является сожитель убитой женщины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В полиции подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка в Чусовом Пермского края. Об этом в своём telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Пермском крае мои коллеги задержали подозреваемого в двойном убийстве. 29 августа в Чусовом были обнаружены тела женщины и её семилетней дочери с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 г.р.», — написала она.

Напомним, 29 августа в одной из квартир в Чусовом были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Краевой следком возбудил уголовное дело. В розыск был объявлен сожитель жертвы Артём Бучин, отцом убитой девочки он не являлся.

У Бучина и убитой женщины был совместный ребёнок, который мог стать свидетелем преступления. Сейчас мальчик находится у родственников. Похороны девочки и женщины пройдут в Чусовом 1 сентября.

По словам родственников, в ближайший понедельник убитая и подозреваемый собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства 23-летней медсестры, которое мужчина совершил в 2022 году. Его осудили на 20 лет, но он заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. После ранения мужчина вернулся в родной город и получил помилование.

Глава СК затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела. Утром 31 августа пермские СМИ сообщили о задержании подозреваемого.

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