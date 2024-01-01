Жителей Прикамья просят помочь в поисках подозреваемого в убийстве женщины с ребёнком Ранее ориентировку получили все сотрудники полиции Поделиться Твитнуть

фото из ориентировки

Главное управление МВД по Пермскому краю распространило ориентировку на подозреваемого в двойном убийстве в Чусовом.

В ней говорится, что отделом МВД России «Чусовской» по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается мужчина 25-30 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает. Последний раз он был замечен идущим по ул. Демьяна Бедного в Чусовом в направлении района «Красный посёлок».

Он был одет в белую олимпийку, черную жилетку, черные спортивные штаны, при нём была поясная сумка цвета хаки.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом преступнике, просим позвонить по тел. 8 (342) 565-23-18 (дежурная часть Отдела МВД России «Чусовской») или 02 (полиция). Анонимность гарантируется!» — сказано в сообщении.

Ранее такую же ориентировку получили все сотрудники полиции, в ней сказано, что мужчину зовут Артём Бучин, 1996 г.р.

Напомним, сегодня утром в СУ СКР по Пермскому краю распространили информацию о том, что 29 августа в одной из квартир в Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в убийстве Артём Бучин уже был судим за аналогичное преступление. В августе 2022 года в Чусовом он изнасиловал и убил не знакомую ему ранее 23-летнюю девушку. В феврале 2023 года мужчину приговорили к 20 годам заключения. Однако отсидел он недолго. В августе 2023-го ушёл на СВО, был ранен, помилован и вернулся в родной город.

СМИ сообщают, что убийца женщины и девочки из Чусового Пермского края мог забрать с собой ещё одного ребёнка. По данным СМИ, у погибшей был младший сын. Где он находится сейчас, неизвестно.

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