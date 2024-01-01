В двойном убийстве в Прикамье подозревается вернувшийся с СВО боец ЧВК «Вагнер» Ранее мужчина был осуждён за изнасилование и убийство 20-летней местной жительницы Поделиться Твитнуть

фото из социальных сетей

Появилась ориентировка на подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка в Чусовом Пермского края. В совершении преступления подозревается Артём Бучин, 1996 г.р. (на фото справа). В информации правоохранительных органов сказано, что он был одет в белую олимпийку, чёрные спортивные штаны, чёрную жилетку, имел при себе поясную сумку цвета хаки. Любые сведения о его местонахождении необходимо сообщать в дежурную часть или уголовный розыск.

Артём Бучин ранее уже был судим за тяжкое преступление. В августе 2022 года в Чусовом он изнасиловал и убил не знакомую ему ранее 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. Он затащил её в безлюдное место, расправился, нанеся несколько ударов камнем по голове и скрылся. У погибшей осталась дочь. В феврале 2023 года мужчину приговорили к 20 годам заключения.

Подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового во время проверки показаний на месте преступления

Следственный комитет России

Однако отсидел он недолго. В августе 2023 года он ушёл на СВО, был ранен, помилован и вернулся в родной город.

В четверг, 29 августа, в одной из квартир в Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. (на первом фото слева) с признаками насильственной смерти. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В пресс-службе ведомства добавили, что идёт активный розыск лица, совершившего преступление.

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