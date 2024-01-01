По факту убийства женщины с ребёнком в Пермском крае заведено уголовное дело Тела нашли в Чусовом 29 августа Поделиться Твитнуть

В четверг, 29 августа, в одной из квартир в Чусовом Пермского края обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следственные действия осуществляются совместно с криминалистами регионального следственного управления и оперативными работниками ГУ МВД России по Пермскому краю. Идёт активный розыск лица, совершившего преступление.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводится допрос свидетелей. Продолжаются иные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Руководитель регионального следственного управления Денис Головкин взял под личный контроль ход расследования.

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