Максим Артамонов В Чусовой после спецоперации вернулся убийца молодой медсестры Его приговорили к 20 годам строгого режима, но он не отсидел и года Поделиться Твитнуть

Подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового во время проверки показаний на месте преступления

Следственный комитет России

Убийца молодой медсестры из Чусового Артём Бучин после ранения в ходе спецоперации вернулся в родной город. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на мать убитой женщины и источник в правоохранительных органах.

По словам матери убитой медсестры, Бучин ушёл на СВО в августе этого года.

«По действующим правилам, если участник СВО совершил героический подвиг или получил серьёзное ранение на СВО, он имеет право быть отправленным домой и быть помилованным», — пояснил источник 59. ru в правоохранительных органах.

В феврале этого года Пермский краевой суд вынес приговор ранее судимому жителю Чусового Артёму Бучину. Его признали виновным в трёх эпизодах: изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 млн руб. Однако мужчина был помилован после участия в российской спецоперации на территории Украины. В зоне боевых действий он получил ранение, после чего вернулся в Чусовой.

Напомним, резонансное преступление произошло в августе 2022 года в Чусовом. 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина 26 числа ушла из дома отдохнуть в один из баров и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 августа в лесном массиве.

В ходе следствия было установлено, что осуждённый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под утро 27 числа встретил ранее не знакомую ему женщину, затащил её в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, изнасиловал, а после нанёс несколько ударов камнем по голове, чтобы убить, и скрылся с места происшествия. Но через несколько дней преступника задержали.

У погибшей медсестры осталась дочь.

Это уже не первый случай помилования осуждённых-участников СВО в Пермском крае. Так, в начале октября стало известно, что Дмитрий Зеленский, убивший свою девушку, был помилован. Он записался в ряды ЧВК «Вагнер» и был направлен на спецоперацию в ноябре 2022 года. Зеленский провёл в зоне боевых действий полгода, а летом 2023 года его освободили из колонии по указу президента Путина.

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