Елена Синица
Пропавшую в Чусовом 23-летнюю девушку нашли погибшей
Возбуждено уголовное дело
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В Пермском крае завершились поиски 23-летней пропавшей девушки. Татьяну Рекутину нашли погибшей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на волонтеров поискового отряда «Регион 59».
Как сообщает пресс-служба краевого следкома, возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства смерти девушки. В ведомстве уточняют, что тело было найдено в лесном массиве по ул.Стаханова с признаками насильственной смерти. Сейчас назначаются судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия.
Напомним, 23-летняя жительница Чусового 26 августа в 22:00 ушла из дома с улицы Высотная, с тех пор о её местонахождении ничего не было неизвестно.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Суксунском городском округе произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось на трассе Пермь — Екатеринбург.
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