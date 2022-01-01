Елена Синица В Прикамье в ДТП с трактором погибла женщина Еще двух человек госпитализировали Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Суксунском округе 28 августа в 14:25 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД в своем телеграм-канале.

Происшествие произошло на автодороге Пермь — Екатеринбург. По трассе ехал трактор МТЗ-82 с прицепом. По предварительным данным, на 119 км трассы мужчина при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю BMW из-за чего и произошло столкновение.





В результате ДТП 52-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водителя и пассажира легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.





В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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