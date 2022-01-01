Мать убитой в Чусовом 23-летней медсестры рассказала об обстоятельствах трагедии Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Мать убитой в Чусовом Пермского края медсестры рассказала журналистам портала 59.ru об обстоятельствах трагедии.

Вечером в пятницу, 26 августа, девушка вместе с подругой отправилась в местный бар. Мама погибшей рассказала, что её дочь якобы уехала из заведения под утро вместе с барменом. Водитель такси, которая подвозила их, будто бы подтверждает эту информацию.

Ранним утром 27 августа молодые люди направились к дому родителей парня. Далее версии бармена и его родителей разнятся. Юноша заявил, что они расстались с девушкой на улице, после чего он пошёл домой. А его родители сообщили, что девушка заходила к ним домой, после чего ушла одна в неизвестном направлении.

Напомним, вечером 28 августа 23-летнюю медсестру нашли в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова убитой.

По факту возбуждено уголовное дело.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.