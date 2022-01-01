Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней жительницы Чусового Пермского края Это ранее судимый местный житель Поделиться Твитнуть

Работа следователей СУ СКР на месте обнаружения тела 23-летней жительницы Чусового

В ГУ МВД России по Пермскому краю и региональном СУ СКР сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 23-летней медсестры из Чусового.

Как напомнили в ведомствах, в пятницу, 26 августа, молодая женщина ушла из дома в ночной клуб и не вернулась. 27 августа в полицию отдела МВД России «Чусовской» обратился местный житель, который рассказал, что пропала его сожительница. А 28 августа в лесу нашли тело пропавшей со следами насильственной смерти.

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 105 «Убийство».

В ходе расследования стало известно, что после закрытия увеселительного заведения утром 27 августа женщина в сопровождении 18-летнего бармена покинула клуб. Молодой человек рассказал, что они действительно гуляли, но спустя время разошлись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в особо тяжком преступлении. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 г.р. В настоящее время он задержан.

Похороны погибшей состоятся 31 августа. У женщины осталась дочь.

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