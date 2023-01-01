Убивший 23-летнюю медсестру житель Чусового приговорён к 20 годам колонии В Пермском крае вынесен приговор обвиняемому в резонансном преступлении Поделиться Твитнуть

Подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового во время проверки показаний на месте преступления

Следственный комитет России

В Пермском краевом суде вынесен приговор ранее судимому жителю города Чусового Артёму Бучину. Он был признан виновным в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, убийстве и приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления следкома.

Напомним, в первый день суда прокурор просил назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.

Резонансное преступление произошло в августе 2022 года в Чусовом. 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина 26 числа ушла из дома отдохнуть в один из баров и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 августа в лесном массиве.

В ходе следствия было установлено, что осуждённый, будучи в состоянии алкогольного опьянения под утро 27 числа встретил ранее не знакомую ему женщину, затащил её в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, изнасиловал, а после нанёс несколько ударов камнем по голове с целью убийства, после чего скрылся с места происшествия.

Преступника задержали через несколько дней.

Похороны погибшей состоялись 31 августа. У женщины осталась дочь.

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