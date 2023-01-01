Максим Артамонов Прокурор потребовал пожизненный срок для обвиняемого в убийстве медсестры из Чусового

Краевой суд начал рассматривать резонансное уголовное дело о гибели 23-летней женщины Поделиться Твитнуть

Подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового во время проверки показаний на месте преступления

Следственный комитет России

В Пермском краевом суде 6 февраля состоялись прения по резонансному уголовному делу об убийстве 23-летней медсестры из Чусового Татьяны Рекутиной. В ходе заседания прокурор попросил назначить обвиняемому Артёму Бучину пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает 59.ru.



Расследование резонансного уголовного дела следователи завершили в начале января. Бучина обвиняют по трём эпизодам: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.



Как установило следствие, 26 августа 2022 года в Чусовом 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина ушла из дома и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 августа в лесном массиве. Правоохранители задержали подозреваемого, и по решению Чусовского городского суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста.



По данным ведомства, чтобы совершить преступление, мужчина затащил медсестру в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, а после изнасилования нанёс несколько ударов камнем по голове.







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