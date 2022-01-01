Максим Артамонов В Чусовом завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве молодой медсестры Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в конце августа прошлого года в лесу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю завершил расследование резонансного уголовного дела в отношении жителя Чусового. Его обвиняют по трём эпизодам: изнасилование, насильственые действия сексуального характера и убийство. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установило следствие, 26 августа в Чусовом 23-летняя медсестра Татьяна Рекутина ушла из дома и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 августа в лесном массиве. Правоохранители задержали подозреваемого и по решению Чусовского городского суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

По данным ведомства, чтобы совершить преступление, мужчина затащил медсестру в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, а после изнасилования нанёс несколько ударов камнем по голове.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.