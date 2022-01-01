Суд в Пермском крае арестовал подозреваемого в убийстве жительницы Чусового Ранее судимый 26-летний мужчина признался в преступлении Поделиться Твитнуть

Подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового во время проверки показаний на месте преступления

Следственный комитет России

Чусовской городской суд 1 сентября избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 23-летней медсестры. Ранее судимый местный житель 1996 г.р., освободившийся из мест лишения свободы в мае 2022 года, арестован. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что Следственным отделом по Чусовому продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 26 августа 23-летняя женщина ушла из дома и пропала. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 августа в лесном массиве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями был установлен и задержан подозреваемый. На допросах он дал признательные показания, сообщил обстоятельства преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.