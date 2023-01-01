Семья убитой пермячки выступила против помилования преступника-участника СВО Убийца пропустил свою жертву через мясорубку Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Пермском крае родственники девушки, которую ее сожитель Дмитрий Зеленский убил и пропустил через мясорубку, выступили против помилования убийцы после его командировки на СВО, сообщает портал 59.ru.

Осуждённый, отбывая наказание за жестокое преступление, записался в ряды ЧВК «Вагнер» и был направлен на специальную военную операцию в ноябре 2022 года. Он провёл в зоне боевых действий полгода и летом 2023 года был освобожден из колонии по указу президента Российской Федерации.

В письме УФСИН, которое получили родственники убитой, было сказано, что они имеют право обжаловать данное решение в суде, если с ним не согласны. По данным издания, семья девушки планирует подать жалобу в правоохранительные органы.

Напомним, резонансное убийство произошло в июле 2018 года в Губахе. Там пропала 27-летняя девушка. Через неделю ее сожитель признался в убийстве. По его словам, все произошло после ссоры из-за его одноклассника, который девушке не нравился. По его утверждению, она его ударила. В ответ мужчина применил удушающий приём, в результате чего жертва перестала дышать. Затем он уехал к друзьям в Казань на несколько дней, а затем вернулся и в течение целой недели избавлялся от тела девушки, расчленив его и пропустив через мясорубку, а остатки выбросил в реку. За эти преступные действия Дмитрию Зеленскому было назначено 11 лет лишения свободы.

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