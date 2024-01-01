Убийца женщины и девочки в Пермском крае мог забрать с собой ещё одного ребёнка СКР опубликовал видео осмотра квартиры в Чусовом, где произошло преступление Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Убийца женщины и девочки из Чусового Пермского края мог забрать с собой ещё одного ребёнка. По данным СМИ, у погибшей был младший сын.

Как пишет 59.ru, подозреваемый в убийстве Артём Бучин был сожителем своей жертвы, но не отцом девочки. У Бучина и убитой был совместный ребёнок. Где он находится сейчас, неизвестно. Предполагается, что убийца мог забрать мальчика с собой.

Тем временем, СУ СКР по Пермскому краю распространило видео осмотра квартиры в Чусовом, где было совершено преступление.

Ранее в ведомстве рассказали, что в четверг, 29 августа, в одной из квартир в Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

В убийстве подозревается Артём Бучин, 1996 г.р. Ранее он уже был судим за убийство. В августе 2022 года в Чусовом он изнасиловал и убил не знакомую ему ранее 23-летнюю девушку. В феврале 2023 года мужчину приговорили к 20 годам заключения. Однако отсидел он недолго. В августе 2023 года он ушёл на СВО, был ранен, помилован и вернулся в родной город.

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