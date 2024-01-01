Алёна Бронникова Глава СК затребовал доклад о расследовании двойного убийства в Пермском крае Преступник установлен Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о расследовании уголовного дела по факту убийства женщины и ребёнка в Чусовом. Как отметили в пресс-службе федерального ведомства, глава СК потребовал доложить о первоначально установленных обстоятельствах дела.

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве женщины и ребёнка в Пермском крае. Мужчина, совершивший преступление, установлен, ранее он был осуждён за аналогичное преступление. Ведутся оперативные мероприятия и следственные действия по его розыску и задержанию», — сообщает официальный telegram-канал СК РФ.

Напомним, 29 августа в одной из квартир в Чусовом были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Краевой следком возбудил уголовное дело. В розыск был объявлен сожитель жертвы Артём Бучин, отцом девочки он не являлся. У них был совместный ребёнок, который мог стать свидетелем преступления, сейчас он находится у родственников убитой женщины.

По словам родственников, в ближайший понедельник убитая и подозреваемый собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства 23-летней медсестры, которое мужчина совершил в 2022 году. Его осудили на 20 лет, но он заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. После ранения мужчина вернулся в родной город и получил помилование.

Похороны девочки и женщины пройдут в Чусовом 1 сентября.

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