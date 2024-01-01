Алёна Бронникова В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка Их тела были найдены 29 августа в Чусовом Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка, ранее судимого Артёма Бучина. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Напомним, 29 августа в одной из квартир в Чусовом были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Краевой следком возбудил уголовное дело. В розыск был объявлен сожитель жертвы Артём Бучин, отцом девочки он не являлся.

По словам родственников, в ближайший понедельник убитая и подозреваемый собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства 23-летней медсестры, которое мужчина совершил в 2022 году. Тогда его осудили на 20 лет, но он заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. После ранения мужчина вернулся в родной город и получил помилование.

Похороны девочки и женщины состоятся в Чусовом 1 сентября. Подозреваемый задержан полицией.

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