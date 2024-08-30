В Прикамье нашли мальчика, отец которого подозревается в убийстве его матери и сестры Чусовляне сами разыскивают пустившегося в бега мужчину Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Маленький сын Артёма Бучина, подозреваемого в убийстве его матери и сестры в Чусовом, найден. Он вне опасности и находится с родными погибшей женщины. Об этом изданию 59.ru сообщила родственница убитой.

По её словам, мальчика родным передал отец подозреваемого. Ребёнку около трёх лет. Родственники переживают, что убийство могло произойти на его глазах.

Та же родственница сообщила изданию, что в ближайший понедельник убитая и Артём Бучин собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства 23-летней медсестры, которое мужчина совершил в 2022 году.

Тем временем, жители Чусового в Пермском крае расклеивают по городу ориентировки на Артёма Бучина. Призыв распечатывать и расклеивать листовки появился в сообществе «ЧП | ЧУСОВОЙ» ВКонтакте, но и до этого чусовляне уже начали координировать свои действия в онлайн-чатах, чтобы как можно шире распространить информацию о поисках подозреваемого, об этом пишет perm.aif.ru.

Издание обращает внимание, что убийство матери с ребёнком произошло 28 августа 2024 года, а убийство медсестры, которое совершил Бучин, произошло ровно два года назад: 28 августа 2022 года.

Напомним, по сообщению СУ СКР по региону, 29 августа в одной из квартир в Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

В розыск объявлен сожитель жертвы Артём Бучин. За предыдущее убийство мужчина был осуждён на 20 лет, но провёл в колонии строгого режима меньше года. Он заключил контракт и отправился на СВО. За участие в спецоперации был помилован и после ранения вернулся в родной город.

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