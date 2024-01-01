Алёна Бронникова Похороны убитых в Прикамье женщины и девочки состоятся 1 сентября Ведутся поиски подозреваемого Артёма Бучина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Похороны убитых в Чусовом Пермского края молодой женщины и её дочери состоятся 1 сентября. Информация об этом появилась в группе «Чусовой Сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

Прощание будет организовано с 12:00 до 14:00 в зале ритуального агентства по ул. Ленина, 44а в Чусовом. Отпевание пройдёт в церкви в м/р Старый город.

Напомним, по информации СУ СК России по Пермскому краю, 29 августа в одной из квартир в Чусовом были обнаружены тела женщины 1996 г.р. и её дочери 2017 г.р. с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. В розыск объявили сожителя жертвы Артёма Бучина. За предыдущее убийство, совершённое в августе 2022 года, он был осуждён на 20 лет, но провёл в колонии строгого режима меньше года. Мужчина заключил контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. После ранения он вернулся в родной город и получил помилование.

Сообщается, что Бучин был сожителем своей жертвы, но не отцом убитой девочки. У них был совместный ребёнок, которого отец подозреваемого передал родным убитой женщины. Мальчик, которому около трёх лет, мог стать свидетелем преступления. Как сообщили родственники, в ближайший понедельник убитая и подозреваемый собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства, которое мужчина совершил в 2022 году. Поиски подозреваемого продолжаются.

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