Алёна Бронникова В Прикамье найден мужчина, которого искали под завалами дома после взрыва газа Он самостоятельно выбрался из здания Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае нашли второго мужчину, которого искали под завалами после хлопка газа в многоквартирном доме Кизела. Об остановке поисков 23 августа сообщил perm.aif.ru со ссылкой на собственный источник.

Мужчина был найден в Кизеле. Предполагается, что после хлопка и обрушения верхних этажей дома он самостоятельно выбрался наружу и ушёл, никому об этом не сообщив.

Ранее СУ СК России по Пермскому краю сообщало о том, что на месте происшествия следователи ведут поиски второго мужчины, который может быть причастен к утечке газа.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома были эвакуированы 26 жильцов, включая детей и неходячих пожилых людей. Власти подготовили для них два пункта временного размещения, которые расположены в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и в спортивном центре «Иванов лог» по ул. Прудовой, 64.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Было принято решение перевезти его вертолётом санавиации в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга в Перми. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП прокуратура Прикамья инициировала проверку. Сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула.

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