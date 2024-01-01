Алёна Бронникова В многоквартирном жилом доме Прикамья произошёл хлопок газа Пострадавших эвакуируют Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четырёхэтажном жилом многоквартирном доме по ул. Ленина в Кизеле Пермского края утром 22 августа произошёл хлопок газовоздушной смеси. Как рассказал в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, в данный момент ведётся эвакуация пострадавших.

«На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. Создан краевой оперативный штаб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал глава региона.

На место выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов и глава округа Андрей Родыгин. Дмитрий Махонин также поручил главе округа оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь местным жителям.

Пресс-служба краевого МЧС сообщает, что в данный момент сотрудники ведомства ликвидируют последствия ЧП. В доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между третьем и четвёртым этажами, возгорания нет. Пожарным удалось спасти из-под завалов мужчину. Из соседнего подъезда выведены двое детей.

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