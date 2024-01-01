Зарина Ситдикова В Прикамье на месте взрыва газа в жилом доме ведутся поиски возможного виновника ЧП Второй подозреваемый пока числится единственным пострадавшим Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следователи ведут поиски одного из двух вероятных виновников утечки газа в многоквартирном доме Кизела. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

В ходе оперативного расследования было установлено, что приведшая ко взрыву утечка газа произошла из-за того, что двое нетрезвых жильцов дома пытались демонтировать газовую плиту.

«Одному из жильцов квартиры причинены травмы, он госпитализирован в медицинское учреждение. Поиски второго мужчины продолжаются», — говорится в сообщении.

Как писал «Новый компаньон», пострадавшего в результате ЧП самолётом санавиации отправили в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга Перми. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

В СУ СК России по Пермскому краю добавили, что следователи также проводят обыски в управляющей компании, обслуживающей дом. Ранее по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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