Зарина Ситдикова Хлопок в жилом доме Прикамья мог произойти из-за демонтажа газовой плиты Бытовой прибор помешал двум нетрезвым жильцам Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следователи СК России по Пермскому краю озвучили причину утечки газа, из-за которой произошёл хлопок и частичное обрушение четвёртого этажа в доме на ул. Ленина, 34 в Кизеле. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как ранее писал «Новый компаньон», после ЧП из дома были эвакуированы все жильцы, включая детей и неходячих пожилых людей. Муниципальными властями для них были подготовлены два пункта временного размещения, которые расположены в коррекционной школе на ул. Пролетарской, 104 и в спортивном центре «Иванов лог» на ул. Прудовой, 64.

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