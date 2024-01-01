Алёна Бронникова Спасатели опубликовали видео разбора завалов дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа С места ЧП эвакуировано 26 человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кизеле Пермского края спасатели приступили к разбору завалов многоквартирного дома, в котором произошла вспышка газа. Чтобы услышать возможных пострадавших, проводят «минуты тишины». По данным краевого МЧС, из здания эвакуировали 26 человек.

«В Кизеле проводится разбор завалов. Проводятся "минуты тишины": затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших. По уточнённой информации эвакуировано 26 человек, в том числе трое детей», — информирует пресс-служба ведомства.

В данный момент к месту происшествия следует руководитель ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

Местная газета «Новое время» (Кизел) сообщает также, что спасатели помогают котам выбраться из частично рухнувшего дома, а затем передают их жителям.

Прокуратура Прикамья инициировала проверку в связи с ЧП. По предварительным данным, инцидент произошел 22 августа утром в жилом здании по ул. Ленина, 34. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Повреждены перекрытия двух верхних этажей, возгорания не произошло.

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