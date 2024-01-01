Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Пермском крае На контроле надзорного органа находится временное размещение жильцов дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Прикамья инициировала проверку в связи с хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Кизеле Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 августа утром в жилом здании по адресу: ул. Ленина, 34. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Повреждены перекрытия двух верхних этажей, возгорания не произошло.

На место ЧП направлен заместитель прокурора Пермского края Алексей Иванов, там также работают представители местной прокуратуры, экстренные службы и правоохранительные органы.

Прокуратура края обещает держать под контролем вопросы временного размещения жильцов полуразрушенного дома и оказания им необходимой социальной помощи.

Ранее в МЧС подтвердили эвакуацию 16 жителей, один пострадавший госпитализирован.

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