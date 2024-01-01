По факту хлопка газа в жилом доме в Прикамье возбуждено уголовное дело Следователи проводят осмотр места происшествия Поделиться Твитнуть

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В Кизеле Пермского края сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, который случился в многоквартирном жилом доме: 22 августа в дневное время там произошёл хлопок газа, что вызвало повреждение кровли и стен здания. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На место происшествия оперативно выехала группа следователей и криминалистов ГУК СК России. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все детали ЧП.

Работы координирует первый заместитель руководителя управления регионального управления СКР Валерий Сафонов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее глава Кизела Андрей Родыгин сообщил, что из частично разрушенного из-за хлопка газа жилого дома по ул. Ленина, 34 эвакуировано, в том числе, четыре ребёнка и выносятся неходячие пожилые люди.

Глава добавил, что пункты временного размещения эвакуированных жителей организованы в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и в спорткомплексе «Иванов лог» (ул. Прудовая, 64). Людям оказывают необходимую помощь в размещении и питании. Телефон для оперативной связи: 8 (34255) 44-623.

В МЧС заявили о 26 эвакуированных. В минздраве рассказали, что один пострадавший с ожогами госпитализирован.

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