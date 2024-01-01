Зарина Ситдикова Пострадавшего при хлопке газа в доме Кизела переведут в ожоговый центр Перми Его состояние оценивается как средней степени тяжести Поделиться Твитнуть

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Пострадавшего при хлопке газа в многоквартирном доме Кизела планируется перевести в ожоговый центр краевой столицы. Об этом в своём telegram-канале сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Пострадавший — один человек. Состояние — средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Помощь медицинская оказана. Планируется перевод в ожоговый центр Перми»,— сказала глава регионального минздрава.

По данным регионального МЧС, из повреждённого здания эвакуировано 26 человек включая детей и неходячих пожилых людей.

Как сообщил глава Кизела Андрей Родыгин, пункты временного размещения жителей дома организованы в коррекционной школе по ул. Пролетарской, 104 и в спортивном центре «Иванов лог» по ул. Прудовой, 64.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля.

По факту ЧП сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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